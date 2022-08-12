أخيرًا .. توخيل يعلن اتفاق برشلونة على ضم مدافع تشيلسي

توخيل يحسم مستقبل ماركوس ألونسو

كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي أن صفقة انتقال ماركوس ألونسو إلى برشلونة تقترب من الرتوش الأخير للإعلان عنها بصورة رسمية.

برشلونة دخل في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تكتمل حتى هذه اللحظة.

اللاعب الإسباني الدولي لم يشارك مع تشيلسي في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون في انتصار البلوز بهدف دون رد، على ملعب جوديسون بارك.

توماس توخيل يعلن انتقال ألونسو إلى برشلونة

أكد توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي، رحيل ماركوس ألونسو أمام وسائل الإعلام في تصريحات نقلها فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات.

وقال المدرب الألماني عن مستقبل ماركوس ألونسو: "ألونسو لا يتدرب لأنه ينتظر استكمال انتقاله كل شيء تم اتفقنا مع برشلونة منذ أسبوع، والآن من المتوقع أن يتم ذلك رسميًا".

ناشيء نادي ريال مدريد حصد مع تشيلسي العديد من الألقاب، حيث توج ببطولة الدوري الإنجليزي مرة، والدوري الأوروبي مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وأخيرًا كأس العالم للأندية مرة.

يذكر أن عقد ألونسو مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث خاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سبع سنوات مع تشيلسي منذ الانضمام إليهم قادمًا من فيورنتينا في صيف 2016.