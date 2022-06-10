"أخيرًا .. تساوى الهلال والنصر برصيد صفر!"
سخر الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، من نادي النصر، بعد إعلان لجنة الكفاءة المالية، عن عدم وجود أي التزامات مالية على نادي الهلال مؤخرًا.
أخيرًا هناك تكافؤ بين الهلال والنصر
نشر القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر خلالها من نادي النصر، بعد تساويه مع الهلال في الرقم صفر الفترة الحالية.
وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "أخيرًا، الهلال والنصر تعادلت الكفة بينهما هذا الموسم، الهلال صفر ديون والنصر صفر بطولات".
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نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في تسديد كافة الالتزامات المالية على الزعيم حتى مارس 2022، الأمر الذي سيمنح النادي شهادة الكفاءة المالية.
النصر يعاني ماليًا وعلى صعيد البطولات
أعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، عن قائمة أندية الدوري السعودي للمحترفين، والديون المستحقة عليها.
وكشفت وزارة الرياضة عن أن التزامات نادي النصر المالية حتى 31 مارس 2022 وصلت إلى 36.129.527 ريالًا، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
كما لم ينجح نادي النصر في الحصول على أي بطولة خلال موسم 2021-2022، بعد خروجه من حسابات المنافسة على التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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