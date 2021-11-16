أخيرًا .. تحديد موعد الظهور الأول لراموس مع باريس

أصبح المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قريبًا من الظهور للمرة الأولى بقميص باريس سان جيرمان بعد انتقاله للفريق هذا الموسم.

راموس انضم لباريس قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني في يونيو الماضي.

المدافع المخضرم لم يظهر في أي مباراة حتى الآن مع باريس، استمرارًا لسلسلة من الإصابات عانى منها بآواخر فترته مع ريال مدريد وأبعدته عن 30 مباراة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن راموس شارك أخيرًا بصفة منتظمة في التدريبات الجماعية لباريس مع زملائه هذا الأسبوع.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشارك فيها صاحب الـ35 سنة بتدريبات الفريق لأسبوع كامل منذ انضمامه للنادي.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية ظهور اللاعب في مباراة نانت الأسبوع القادم في الدوري الفرنسي، لعدم رغبة ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس في المجازفة به.

ويبدو الاحتمال الأقرب الآن، هو ظهور راموس مع باريس للمرة الأولى ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، قبل اللعب ضد سانت إيتيان في الدوري.