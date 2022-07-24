أخيرًا .. الكشف عن مصدر التسريبات الصوتية لحمدالله والبلوي

التسريبات التي قلبت الدنيا رأسًا على عقب في جدة

قلبت التسريبات الصوتية التي جمعت عبد الرزاق حمدالله وحامد البلوي الدنيا رأسًا على عقب في نادي الاتحاد، ويراها البعض المسؤول الأكبر عن ضياع لقب الدوري لصالح الهلال بعد تصدر جدول الترتيب حتى الجولتين الأخيرتين.

مصدر تلك التسريبات ظل سرًا كبيرًا يرغب الجميع في معرفته، وقد طالب البعض بالكشف عنه وتقديمه للقضاء بحجة تسجيل المكالمات دون إذن من الجهات المختصة.

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الإعلامي البارز سعود الصرامي كشف أخيرًا عن ذلك المصدر، نافيًا تمامًا أن يكون أحد مسؤولي النصر أو رجال مجلس إدارته، ومشيرًا إلى أنها وصلت للرئيس مسلي آل معمر ورجاله بعد فترة من انضمام الهداف المغربي للعميد.

وأضاف "التسجيل الصوتي لم يكن لدى النصراويين، بل حصلوا عليه بعد فترة كبيرة وخلال تواجد حمدالله مع الاتحاد، إدارة النصر لم تكن من قام بتسجيل المكالمة أبدًا، بل من شخص آخر هو مشجع للاتحاد ويبدو أن لديه تصفية حسابات مع الإدارة الاتحادية".

تابع "قد يكون، حسب رأيه، لديه حقوق مالية من انتقال حمدالله للاتحاد، وقد بدأ يُهدد بتلك التسجيلات وحين أدرك أنه لن يحصل على أي شيء سلمها للإدارة النصراوية، ما أؤكد عليه أن مجلس إدارة النصر ليس خلف تلك التسجيلات وقد وصلتهم إلى باب المكتب، هذا الشخص ليس لاعبًا بل أحد المشجعين والاتحاديون يعلمونه جيدًا، بل هم أكثر من يعلمونه".

تلك التصريحات وجدت دعمًا غير مباشر من تغريدة نشرها الصحفي المطلع على الشأن الاتحادي "عبيد كعدور"، حيث قال أن 150 ألف دولار كانت كفيلة بتفادي الاتحاد "صداع قضية التسجيلات" بالكامل على حد وصفه.

150 الف دولار فقط كانت كفيله بتجنيب الاتحاديين صداع قضية (التسجيلات) ولكن ماذا نقول عن الدرعمه والعجرمه !!! — عبيد كعدور (@OKadour82) July 24, 2022

يُشار إلى أن حمدالله بدأ مشواره مع الاتحاد بامتياز وساهم في جمع نقاط صعبة بأهدافه الحاسمة وعلى رأسها الهاتريك ضد الأهلي في ديربي جدة، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في الجولات الأخيرة بعد ظهور التسريبات الصوتية وحصاره من الإعلام النصراوي وتقدم ناديه السابق بشكوى ضده.

العديد من الاتحاديين يرون أن الهداف المغربي لعب دورًا في خسارة لقب الدوري لصالح الهلال رغم تصدر جدول الترتيب لـ90% من عُمر المسابقة، خاصة بأدائه الضعيف وإهداره للفرص في مباراة الكلاسيكو الحاسمة ومواجهة الطائي التي خسرها الاتحاد 1-0 وكانت نقطة التحول في الصراع.