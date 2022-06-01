أخيراً .. الحكم النهائي على زوما في قضية ضرب القطة

معاقبة كورت زوما ب 180 ساعة من الخدمة المجتمعية والحرمان من تربية القطط

حُكم على كورت زوما لاعب وست هام بـ 180 ساعة في خدمة المجتمع بعد إقراره بارتكاب ركل وضرب قطة.

تلقى مدافع وست هام أمرًا مجتمعيًا لمدة 12 شهرًا ومُنع أيضًا من تربية القطط لمدة خمس سنوات كما طُلب منه دفع ما يقرب من 9000 جنيه إسترليني كتكاليف قضائية.

ظهرت لقطات للحادث، تم تصويرها في منزل زوما ونشرها على حساب شقيقه على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات" في فبراير الماضي.

المدافع البالغ من العمر 27 عامًا أعترف بالتسبب في معاناة غير ضرورية لحيوان محمي من خلال ركله في بطنه وضربه على رأسه في المحكمة الأسبوع الماضي.

في اللقطات التى تم تداولها عبر الانترنت ظهر زوما وهو يركل قطة قبل أن يرميها بزوج من الأحذية ويضربها على رأسها.

وست هام يُعلق على عقوبة كورت زوما

بعد صدور الحكم، علق نادي وست هام عبر بيان رسمي: "وست هام يونايتد يمكنه تأكيد أن كورت زوما تلقى أمر خدمة المجتمع بعد المحاكمة" .

وأضاف البيان: "يود وست هام يونايتد أن يوضح أننا ندين بأشد العبارات أي شكل من أشكال الإساءة للحيوانات أو القسوة، هذا النوع من السلوك غير مقبول ولا يتماشى مع قيم نادي كرة القدم" .

وأردف: "في غضون 48 ساعة من ظهور اللقطات، فرضنا غرامة على كورت أقصى حد متاح للنادي" .

وواصل: "كل قرش واحد من هذه الأموال هو الآن مع عدد من المؤسسات الخيرية المستحقة، وكلها مكرسة لرعاية الحيوان".

وشدد: "اعترف كورت في أقرب فرصة أن ما فعله كان خطأ وقد اعتذر دون تحفظ".

وأتم البيان: "نأمل أن تكون المحكمة قد توصلت الآن إلى قرارها، وأن يتيح الجميع لكورت فرصة التعلم من خطأه والمضي قدمًا".

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