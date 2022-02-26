أخيرًا .. الأهلي يمنح هاسي فرصة أخيرة، ويُحدد شرط استمراره

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن منح إدارة النادي الأهلي للمدرب بيسنيك هاسي فرصة أخيرة للحفاظ على منصبه، وقد حددت له شرط استمراره حتى نهاية الموسم الجاري.

هاسي يعيش أيامًا صعبة في جدة وسط مطالب من الجميع بإقالته لسوء الأداء والنتائج، وسيواجه المتصدر الاتحاد في مباراة مرتقبة مساء اليوم ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ما هو شرط بقاء هاسي مع الأهلي؟

الرياضية أوضحت أن اجتماعًا جمع المسؤولين في النادي الجداوي مع هاسي خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق خلاله على أن مواجهة الاتحاد في ديربي جدة هي فرصة المدرب الأخيرة للحفاظ على منصبه والبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن الإدارة أبلغت هاسي أن الخسارة أمام الاتحاد ستعني نهاية رحلته مع الأهلي، بينما الفوز عليه سيضمن له تجديد الثقة به والبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.

الانتصار على الاتحاد في مباراة استاد الأمير عبد الله الفيصل يبدو صعبًا للغاية للأهلي، خاصة مع فارق المستوى والحالة الذهنية والنفسية بين الفريقين، فالمتصدر لم يخسر سوى نقطتين بتعادله مع التعاون في آخر 11 مباراة، فيما لم يفز الأهلي سوى مرتين في آخر 10 مباريات في الدوري السعودي.

كيف كانت مسيرة هاسي مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وقد سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلوا 26.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ9 نقاط كاملة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي دعم صفوفه جيدًا في سوق الانتقالات الشتوية، وقد تحسنت النتائج قليلًا لكن ليس بالدرجة المأمولة والمتوقعة من جانب الجماهير الأهلاوية، وقد جاء الخروج الأخير من كأس الملك أمام الشباب ليزيد من حالة الغضب ضد المدرب.

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