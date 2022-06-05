"أخطاء رينارد التكتيكية كثيرة والأخضر يفتقد للأفكار الواضحة"

المنتخب السعودي خسر أمام كولومبيا وديًا

وجه الليبي طارق التائب نجم الهلال السابق انتقادات لاذعة للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن أخطاءه التكتيكية كانت كثيرة خلال المباريات الأخيرة للأخضر رغم النتائج الإيجابية.

المنتخب السعودي افتتح اليوم سجل مبارياته الودية استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقد خسر أمام كولومبيا بهدف نظيف في لقاء أقيم في إسبانيا ولم يُقدم خلاله الأداء المتوقع خاصة في الشوط الأول.

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التائب وخلال تحليله لأداء المنتخب عبر قناة روتانا خليجية أكد أن المنتخب يفتقد للأفكار الواضحة في بناء اللعب وإنهاء الهجمة، محملًا رينارد مسؤولية ذلك ومشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية الأخيرة لا تنفي وجود أخطاء تكتيكية كثيرة له.

وأضاف "المباريات الودية اختبار للاعبين وغير مرتبطة بالنتيجة، لا مشكلة في الخسارة لكن أن تكون مشرفة وبأفكار واضحة، رينارد نجح في قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكن كان له أخطاء كثيرة مؤخرًا".

تابع "المنتخب السعودي يفتقد للأفكار الواضحة في بناء اللعب وإنهاء الهجمة بالشكل السليم، الأخضر عانى اليوم من الضغط القوي للمنتخب الكولومبي وفارق السرعة مع لاعبيه، الفجوات كانت كثيرة بين الخطوط وتوظيف ناصر الدوسري في الظهير الأيسر كان خاطئًا".

أتم "أداء الأخضر في الشوط الأول كان باهتًا تمامًا، الأمر تحسن في الشوط الثاني بفضل إشراك محمد كنو الذي منح المنتخب العمق المطلوب في الوسط".

طارق التايب: #رينارد لديه أخطاء كثيرة من الناحية "التكتيكية" في المباريات الأخيرة.. والأخضر يفتقد الأفكار الواضحة في البناء وإنهاء الهجمة بالطريقة الصحيحة #كورة_روتانا #السعودية_كولومبيا pic.twitter.com/RDUHYJQPsz — برنامج كورة (@korarotana) June 5, 2022

يُشار إلى أن رينارد يقود منتخب السعودية منذ 2018، وقد نجح في صناعة فريق قوي نجح في تصدر مجموعته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بجدارة وامتياز.

قرعة المونديال أوقعت الأخضر في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.