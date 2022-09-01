آخر التطورات.. مبابي يتواصل مع بوجبا وشقيقه لمعرفة حقيقة اللعنة

المشاكل من هذا النوع ليست جديدة على المنتخب الفرنسي

تستمر قصة "لعنة" بول بوجبا في اكتساب الزخم بعد أن صرح شقيقه ماتياس بأن النجم الفرنسي يتلاعب بمن حوله ويستخدم السحر لإلقاء تعويذة على كيليان مبابي من أجل تعرضه لإصابة قوية.

وفي آخر الأنباء التي وردت من الصحافة الفرنسية أوضحت التقارير أن الأمر أغضب مبابي بشدة وبالتالي سيخير المدرب ديدييه ديشان بينه وبين بوجبا للتواجد مع المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم.

لكن يبدو أن التطورات في تلك المعضلة لم تتوقف بعد، حيث يشير الإعلام الفرنسي إلى تواصل نجم باريس سان جيرمان بعائلة بوجبا من أجل معرفة الحقيقة.

ماذا فعل مبابي؟

أكدت قنوات "RTL" و"M6" أن مبابي قد اهتم بالأمر بشكل كبير وتواصل مع الأخوين بوجبا للحصول على كل جانب من القصة.

حيث لم يصدر نجم باريس سان جيرمان بيانه حتى الآن ولم يتحدث في الأمر مع الصحافة، لكن وسائل الإعلام الفرنسية تقول إنه فعل ذلك بشكل خاص.

فيما أوضح تقرير صحيفة "ماركا" أن مبابي وفريقه القانوني يتابعون الموقف من بعيد لمعرفة آخر تطورات القضية، لأنهم لا يريدون التدخل أثناء قيام الشرطة بعملها.

getty Images

فضيحة فرنسية جديدة

من الواضح أن الدراما تأتي في وقت سيء بالنسبة للمنتخب الفرنسي، فمع أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم، لا يبدو أن بوجبا ومبابي يتمتعان بعلاقات جيدة بشكل خاص.

وهو وضع ليس جديدًا على منتخب فرنسا، في أعقاب فضيحة كريم بنزيما وماثيو فالبوينا في عام 2015.

جدير بالذكر أن المدرب ديدييه ديشان سيقوم باختيار قائمة فريقه في دوري الأمم في غضون أسبوعين، وقد يتعين عليه لم الشمل بين مبابي وبوجبا إذا قرر أن يضم الأخير، حيث يعاني لاعب اليوفي من إصابة في الركبة ولم يشارك في الدوري الإيطالي بعد، وبالتالي فقد لا يتواجد مع فرنسا في الفترة المقبلة.