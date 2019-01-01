اختيار لوك شاو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد

تعرف على اختيارات أفضل اللاعبين في مانشستر يونايتد بالموسم الحالي

حصل لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد وصل إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي ولم يحقق خلال آخر 5 مباريات بجميع البطولات.

وحصل شاو على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بينما اختير هدف أندرياس بيريرا في مرمى ساوثامبتون الأفضل في الموسم.

كما حققت اللاعب كايتا زيليم جائزة الأفضل في فريق السيدات الذي نجح في الوصول إلى دوري السيدات السوبر بعد التأهل من التشامبيونشيب في أول موسم للفريق النسائي.

قدمتم كل ما في وسعكم 🙌



هذه اللقطة بين مارتن هينتيرجير لاعب فرانكفورت والمشجع تؤكد ذلك 👌 pic.twitter.com/oGqBWVIRqj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

شاو، 23 عامًا، انضم إلى مانشستر يونايتد في يونيو 2014 مقابل 30 مليون إسترليني وعانى كثيرًا على صعيد الإصابات.

وغاب اللاعب لفترة عن المشاركات بسبب استبعاد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إلا أنّه أصبح أساسيًا في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنّ لاعب ساوثامبتون السابق سجل أول هدف لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.