اختيار فيكتور جوميز حكمًا لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية

مصر كانت قد حقق فوزًا صعبًا في مباراة الافتتاح على حساب منتخب زيمبابوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكم بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكما مباراة المنتخب المصري أمام الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات المنتخبين بكأس أمم إفريقيا.

وتحتضن مصر البطولة القارية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي 21 يونيو وتستمر حتى يوم 17 يوليو من الشهر المُقبل.

اختيار لجنة الحكام في الكاف وقع على الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة ثاني مباريات الفراعنة في البطولة القارية التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

مصر كانت قد حقق فوزًا صعبًا في مباراة الافتتاح على حساب منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، بينما سقط منتخب الكونغو أمام أوغندا بثنائية نظيفة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة الافريقية والذي يقام في العاشرة من مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

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وأدار جوميز لقاء وحيدًا للفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وكان أمام أوغندا، وفازت مصر بهدف نظيف، بجانب لقاء آخر في تصفيات أمم أفريقيا 2019، أمام تونس، وفاز منتخب مصر (3-2).

يُذكر أن منتخب أوغندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على مصر صاحبة نفس العدد من النقاط.