"اختيار جاساما لنهائي دوري الأبطال مكافأة له لتآمره مع الكاميرون ضد الجزائر"

أكدت بعض التقارير الصحفية تعيين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم باكاري جاساما لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيُقام في المغرب نهاية الشهر الجاري، وقد لاقى ذلك الاختيار انتقادًا حادًا من فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق.

الأهلي والوداد المغربي ضمنا عمليًا التأهل لنهائي دوري الأبطال، إذ استطاع الأول هزيمة وفاق سطيف الجزائري في القاهرة ضمن ذهاب نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد، فيما عاد الثاني من مواجهة بترو أتلتيكو في أنجولا بالانتصار 3-1.

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النهائي ارتبط بعدد من الأزمات بالفعل أبرزها اعتراض النادي المصري على إقامته بالمغرب خاصة بعد وضع الوداد قدم ونصف في المباراة النهائية، ومن ثم اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على موعده لتأثيره على مباراتي المنتخب المصري في تصفيات كأس أمم إفريقيا، قبل أن يتم تعديل المواجهتين أمام غينيا وإثيوبيا.

التقارير المتابعة أوضحت أن حكم نهائي الأبطال محصور بين الجامبي جاساما والزامبي جاني سيكازوي أو على الأقل تواجد أحدهما في غرفة الفيديو، وذلك بعد تعيين مصطفى غربال وفيكتور جوميز وصادق السالمي لإدارة مباريات نصف النهائي مما يُخرجهم من قائمة المرشحين لتحكيم المباراة النهائية.

تعيين جاساما تحديدًا من المتوقع أن يُفجر أزمة أخرى نظرًا لتاريخه السيئ مع النادي الأهلي وارتباط اسمه بالكثير من المباريات الجدلية بشكل عام وآخرها مواجهة الجزائر والكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

فرج عامر أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تعيين جاساما لنهائي دوري الأبطال هو مكافأة له على تآمره مع الكاميرون ضد الجزائر، مشيرًا إلى أن ذلك اللقاء قد يكون الأخير في مسيرته التحكيمية.

إذ كتب "اختيار بكاري جساما لإدارة نهائي دوري الأبطال الإفريقي مكافاة له علي تواطئه ومجاملة الكاميرون في مباراتها ضد الجزائر وقد تكون آخر مباراة في حياته لأنه سيتم توقيع عقوبة عليه قد تصل الي حد الشطب نظرًا لما فعله ضد الجزائر".

اختيار #بكاري_جساما لإدارة #نهائي_دوري_الابطال_الافريقي، مكافاة له علي تواطئه ومجاملة الكاميرون في مباراتها ضد الجزائر وقد تكون أخر مباراة في حياته لأنه سيتم توقيع عقوبة عليه قد تصل الي حد الشطب نظرا لما فعله ضد الجزائر — Farag Amer (@FaragAmer_) May 13, 2022

يُشار إلى أن الجزائر اشتكت جاساما وطالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة المباراة، التي خسرتها على ملعبها بهدفين لهدف، بحجة تأثير قراراته الخاطئة على نتيجة اللقاء، لكن فيفا رفض التظلم الجزائري وأكد أن قرارات الحكم تم مراجعتها جيدًا بتقنية الفيديو ولم تؤثر على نتيجة المباراة.