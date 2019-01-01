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كأس آسيا

اختيار السومة قائداً للمنتخب السوري في كأس آسيا

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تنطلق بطولة كأس آسيا 2019 مساء اليوم بمباراة الإمارات والبحرين، وتستمر البطولة حتى يوم 1 فبرير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قرر المدير الفني الألماني بيرند شتانجه، مدرب المنتخب السوري، منح شارة القيادة في المباراة الأولى بكأس آسيا 2019 لهداف الفريق عمر السومة.

وتنطلق بطولة كأس آسيا 2019 مساء اليوم بمباراة الإمارات والبحرين، وتستمر البطولة حتى يوم 1 فبرير.

نسور قاسيون سيواجهون منتخب فلسطين في أول مباراة لهم في هذه البطولة غداً في أولى جولات المجموعة الثانية، فيما سيتصادم في المباراة الأخرى منتخبا الأردن وأستراليا.

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وعلى الرغم من تواجد لاعبين أكبر سناً من عمر السومة، إلا أن المدير الفني للمنتخب السوري قرر منحه شارة القيادة.

وتنتظر جماهير الكرة السورية تقديم مستوى خاص من السومة خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية أكثر من رائعة في الجانب الهجومي.

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