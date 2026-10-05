"اختراع آخر".. ريان شرقي يسخر من شائعات صدامه مع أوليسيه في معسكر فرنسا

نفى ريان شرقي نجم مانشستر سيتي التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات مزعومة بينه وبين مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ داخل صفوف المنتخب الفرنسي.

ورد نجم خط الوسط عبر منصة "إكس" على تقرير نشرته صحيفة "ليكيب". وكانت الصحيفة الفرنسية قد ذكرت في مقال لها عن أوليسيه أن لديه "رؤية دقيقة للغاية لما يهم في كرة القدم"، وأنه لا يميل لزملاء الفريق الذين لا يتصرفون وفقًا لذلك.

وأشار التقرير إلى أن نجم هجوم بايرن ميونخ أبدى خلال بطولة كأس العالم في الصيف الماضي "عدم إعجابه ببعض التصرفات" التي أظهرها زميله شرقي في التدريبات. وأضاف التقرير أن لاعب فريق "سيتي" يُعد "لاعبًا وشخصية لا يزال أوليسيه غير قادر على فهمها تمامًا". يُذكر أن فرنسا أنهت البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في المركز الرابع.

وعلق شرقي على ذلك عبر حسابه في منصة "إكس" قائلًا: "اختراع آخر.. يا له من إلهام رائع!"، وأرفق تغريدته برموز تعبيرية لوجوه تضحك حتى البكاء.

ويُعد شرقي وأوليسيه من الركائز الأساسية في تشكيلة "الديوك" تحت قيادة المدير الفني الجديد زين الدين زيدان (54 عامًا). فقد تواجدا معًا في التشكيلة الأساسية في مباراتين من أصل ثلاث مباريات أقيمت تحت إشراف أسطورة كرة القدم السابق. وفي الفوز الذي تحقق على بلجيكا بنتيجة 1-0 قبل بضعة أيام، شارك كلاهما كبديل، حيث سجل أوليسيه هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع.

وعلى أرض الملعب، لا يبدو أن هناك أي أثر لخلافات بين النجمين الموهوبين؛ ففي مباراة التعادل 1-1 أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية مساء الجمعة، منح أوليسيه التقدم المؤقت لفرنسا بهدف مذهل من ركلة حرة في "ستاد دو فرانس"، وهو الهدف الذي مهد له شرقي بتمويه ذكي قبل التنفيذ. وبعد أن تفرقت مجموعة اللاعبين التي احتفلت مع نجم بايرن ميونخ، تبادل هو وشرقي التحية بضرب الكفوف بشكل منفرد.

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ويخوض المنتخب الفرنسي مساء الاثنين مباراته الأخيرة في فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيلتقي مجددًا بمنتخب بلجيكا في "سان دوني". وتتصدر فرنسا حاليًا المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما تأتي بلجيكا خلفها مباشرة برصيد ست نقاط.