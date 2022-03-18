قرعة الدوري الأوروبي والمؤتمر.. اختبار ألماني لبرشلونة ومواجهة سهلة لمورينيو

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بسحب قرعة ربع ونصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وأجريت القرعة في مدينة نيون السويسرية بالمقر الرئيسي للاتحاد، بعد فترة قصيرة من قرعة دوري أبطال أوروبا.

وكان السؤال الأهم للمتابعين هو المواجهة التي سيقع فيها نادي برشلونة الإسباني، الذي وصل للمرحلة بعد التغلب على جلطة سراي التركي.

ووقع الفريق الكتالوني في النهاية بمواجهة صعبة أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت، باللقاء الأهم في هذه المرحلة.

وأما وست هام الإنجليزي فيلعب ضد ليون الفرنسي، سبورتينج براجا أمام رينجرز الاسكتلندي، وأخيرًا أتالانتا ضد لايبزيج الألماني.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة لقاء العودة على أرضه ونفس الشيء بالنسبة لكل من أتالانتا ورينجرز وليون.

وبالنسبة لنصف النهائي فيلعب الفائز من برشلونة وفرانكفورت، ضد المنتصر من وست هام ونظيره الفرنسي ليون.

وعلى الجانب الآخر يلتقي الفائز من أتالانتا ولايبزيج، مع المنتصر من سبورتينج براجا ورينجرز.

SEMI-FINAL



West Ham or Lyon 🆚 Frankfurt or Barcelona #UELdraw pic.twitter.com/MBByy1uaWN — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

وفي قرعة بطولة المؤتمر الأوروبي، يلعب بودو جليمت النرويجي مع روما الإيطالي، فينورد الهولندي مع سلافيا براج التشيكي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي مع باوك اليوناني وليستر سيتي ضد آيندهوفن الهولندي.

وأسفرت قرعة نصف النهائي من البطولة عن مواجهة الفائز من ليستر سيتي مع آيندهوفن مع المنتصر من بودو جليمت وروما.

والطرف الثاني سيكون الفائز من فينورد مع سلافيا براج، ضد المنتصر من مباراة مارسيليا مع باوك.

وستقام مباراة الذهاب من ربع النهائي للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس 7 أبريل ، ومباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع ، يوم الخميس 14 من نفس الشهر.

وستكون مباراة الذهاب من نصف النهائي يوم الخميس 28 أبريل ، وستقام مباراة الإياب في الأسبوع التالي ، يوم الخميس 5 مايو.

وأما المباراة النهائية للدوري الأوروبي سيتم لعبها يوم الأربعاء 18 مايو في إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ويلعب نهائي دوري المؤتمر يوم 25 من نفس الشهر في ألبانيا.

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