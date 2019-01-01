لماذا اختار هوملز عرض دورتموند ورفض مانشستر يونايتد؟
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
أوضحت تقارير صحفية ألمانية أن ماتس هوملز رفض عرضاً من مانشستر يونايتد قبل الانتقال من بايرن ميونخ إلى بوروسيا دورتموند.
هوملز أتم الانتقال إلى فريقه القديم بعد ثلاث سنوات في ميونخ بقميص بايرن مقابل 38 مليون يورو في الأيام الماضية.
تريزيجيه بعد هدفه في زيمبابوي @Trezeguet 😂 pic.twitter.com/u9FC9H3rAA— جول مصر (@goaleg) June 21, 2019
هوملز وبايرن ميونخ يتبادلان الشكر بعد العودة لدورتموند
وقالت "بيلد" إن هوملز تلقى عرضاً من يونايتد يفوق في الراتب ما عرضه دورتموند، إذ وصل إلى 12 مليون يورو موسمياً.
وأضاف التقرير أن هوملز فضل دورتموند بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال أوروبا وتفضيله البقاء في ألمانيا.
ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيمات دفاعية بعد حلول الفريق سادساً الموسم الماضي وتلقيه 54 هدفاً.