"أخبرت مودريتش في بداياته بأن تشافي وإنييستا لم يكونا أفضل منه"

لم تكن مسيرة الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني سهلة على الإطلاق، وعانى كثيرًا للوصول إلى هذه اللحظة الرائعة في مسيرته.

مودريتش لفت أنظار سلافين بيليتش، مدرب كرواتيا السابق، في بداية مسيرته، ليبدأ مودريتش مسيرته مع منتخب بلاده.

وخلال مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قام مودريتش بدعوة بيليتش إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد 18 عامًا من ذهابه لمشاهدته وهو يلعب مع إنتر زابريسيتش الكرواتي.

وأجرى بيليتش مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث فيها عن مسيرة مودريتش، ومدى تطوره.

ماذا قال بيليتش؟

في البداية تحدث بيليتش عن أول مرة شاهد فيها مودريتش يلعب قائلًا: "كان ذلك في عام 2004، مباشرة بعد بطولة أمم أوروبا في البرتغال، كان لوكا يبلغ من العمر 19 عامًا فقط".

وأضاف: "في ذلك العمر، هناك فرق كبير إذا كان عمرك 19 أو 21 عامًا، لأن سنتين تصنعان فارقًا".

وتابع: "كان يلعب مع إنتر زابريسيتش فريق صغير يلعب الآن في الدرجة الثانية معارًا من دينامو زغرب، ذهبت لرؤيته وأحببت كل شيء منذ البداية، كان لديه الكثير من التقنية والشخصية".

وأكمل: "لقد كان قائدًا ممتازًا على أرض الملعب وله شخصية فريدة، لقد رأيته يغزو عالم كرة القدم، سأكون كاذبًا إذا قلت إنه في تلك اللحظة كنت أعرف أنه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، أو سيقضي 10 سنوات في ريال مدريد، أو سيكون أفضل لاعب خط وسط في العقد الماضي، أو على الأقل الأكثر اكتمالًا".

ما هي النصيحة التي وجهها إلى مودريتش؟

وكشف بيليتش عن النصيحة التي وجهها إلى مودريتش في 2006 قبل كأس العالم، عندما لعب منتخب كرواتيا مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا.

وقال بيليتش: "كان عليه أن يثق بنفسه وأن يتحلى بالشجاعة، قلت له، ربما لست أفضل من تشافي أو إنييستا، لكنك لا تختلف عنهما، ليسا أفضل منك".

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وتابع: "أتذكر النظرة على وجهه، كان متحمسًا وممتنًا، أظهر للجميع أنه جيد مثلهما".

ما الذي يميز مودريتش؟

بيليتش عدد الصفات التي يملكها مودريتش، والتي تجعله لاعبًا مميزًا بقوله: "منذ البداية كان لوكا هو القائد، إنه ليس الأقوى أو الأطول، لكنه كان دائمًا قائدًا على أرض الملعب، يساعد الآخرين، منذ اليوم الأول تولى مسؤوليته".

وأضاف: "ساعدته السنوات التي قضاها في دينامو زغرب وتوتنهام والآن العشر سنوات التي قضاها في ريال مدريد كثيرًا، في المنتخب الوطني أصبح قائدًا مطلقًا".

وتابع: "في السنوات الأخيرة في ريال مدريد، شاهدت ريال مودريتش، هو الذي يحمل ثقلًا ويعطي توازنًا للفريق".

واختتم: "مودريتش يملي إيقاع المباريات بجودته وشخصيته، بالنسبة لي هو قائد مطلق في ريال مدريد، عليك أن تتفهم وتتماثل مع نادٍ مثل ريال مدريد، وهو يفعل ذلك على أكمل وجه".

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