أخبار مقلقة للهلال من بيرو بشأن إصابة أندريه كاريلو

يبدو أن الهلال قد يفقد خدمات النجم البيروفي أندريه كاريلو خلال الفترة القادمة، بعد إصابته بشكل مقلق خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

منتخب بيرو يفقد فرصته في التأهل لكأس العالم 2022 بشكل مباشر

خسر المنتخب البيروفي أمام نظيره الأوروجوياني بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، ليفقد إمكانية تأهله إلى كأس العالم 2022 بشكل مباشر.

المنتخب البيروفي يحتل المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 21 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة فقط أمام باراجواي.

ويدخل منتخب بيرو مباراة باراجواي بهدف تحقيق الفوز فقط، من أجل التأهل إلى الملحق المؤهل إلى كأس العالم، وعدم فقدان فرصة التأهل للمونديال.

كاريلو يتعرض لإصابة قوية في لقاء بيرو وأوروجواي

تعرض جناح فريق نادي الهلال لإصابة قوية في الدقيقة 64 من عمر المباراة، بعد أن علقت ساقه اليمنى على عشب ملعب سينتيناريو الذي استضاف المباراة.

الآلام منعت أندريه كاريلو من استكمال المباراة، وتم تبديله بزميله سانتياجو أورمينيو، ليثير اللاعب القلق بشأن الإصابة التي تعرض لها.

ريكاردو جاريكا؛ المدير الفني لمنتخب بيرو، علق على إصابة كاريلو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث أكد على أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ستجعله غير حاضرًا أمام باراجواي.

مدرب بيرو شدد على أن إصابة كاريلو خطيرة ولكن الجهاز الفني سينتظر مع مرور الأيام، ستتضح تفاصيل الإصابة بشكل أكبر.

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