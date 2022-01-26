أخبار ريال مدريد: يوفيتش لن يرحل .. وتصدر سباق إندريك

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 26 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 يناير 2022:

وكشف عن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد مع موكوكو، الذي يبحث عن خطوة جديدة في مسيرته.

ويعد ريال مدريد ومانشستر يونايتد من بين الأندية المهتمة بالحصول على المهاجم صاحب السبعة عشر عامًا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد لا يخطط لترك الصربي لوكا يوفيتش يرحل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويتمسك باستمراره حتى نهاية الموسم.

ريال مدريد يريد أن يوفر يوفيتش البديل المناسب للفرنسي كريم بنزيما في حالة غيابه لأي ظرف حتى نهاية الموسم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يواصل اهتمامه بالحصول على خدمات البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ريال مدريد يواجه منافسة من برشلونة، وآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي من أجل خدمات لاعب الوسط البلجيكي، الذي يقدم أداء رائعًا مع ليستر سيتي في الموسم الحالي.

وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي في صيف 2023، وهو ما يجعله هدفًا جذابًا للأندية الأوروبية الكبرى، بالنظر إلى إمكانية ضمه بقيمة أقل من قيمته السوقية في الصيف المقبل.

صحيفة "ماركا" كشفت أن ريال مدريد يتصدر سباق التعاقد مع البرازيلي إندريك أبرز موهبة في صفوف نادي بالميراس.

ريال مدريد يتنافس مع برشلونة على ضم إندريك، وحسب التقرير فإن النادي الملكي هو من يتصدر السباق حتى الآن.