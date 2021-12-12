أخبار ريال مدريد: وست هام لن يحصل على هازارد.. ولا نية للتفريط في رودريجو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد رفض عرضًا من وست هام الإنجليزي للحصول على خدمات البلجيكي إيدين هازارد.

وست هام قدم عرضًا لضم هازارد مقابل 25 مليون يورو، لكن ريال مدريد يريد الحصول على ضعف هذا المبلغ على أقل تقدير للتخلي عن البلجيكي.

ويرغب ريال مدريد في أن يتخلص من هازارد، والذي لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ الانتقال إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن ريال مدريد لا يملك أي نية للتفريط في خدمات البرازيلي رودريجو في يناير المقبل.

وكشف رومانو أن ريال مدريد لن يتفاوض مع ليفربول الإنجليزي أو أي نادٍ آخر يريد الحصول على خدمات رودريجو.

وينوي ريال مدريد أن يتفاوض مع رودريجو خلال الفترة المقبلة من أجل تمديد عقده لأطول فترة ممكنة.

صحيفة "naija" النيجيرية أكدت أن ريال مدريد وضع ويلفريد نديدي نجم خط وسط ليستر سيتي في خططه خلال سوق الانتقالات.

ريال مدريد يرى في النيجيري الدولي بديلًا طويل الأمد للبرازيلي كاسيميرو في خط الوسط الدفاعي.

عقد نديدي مع ليستر سيتي يمتد حتى صيف 2024، وارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكدت أن نادي ميلان متلهف للحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ميلان يرغب في استغلال علاقته القوية مع ريال مدريد من أجل إنهاء الاتفاق على ضم الصربي بنهاية الموسم الحالي.

ويشير الموقع إلى أن يوفيتش قد يقبل الانتقال إلى ميلان، وذلك إذا ما واصل المعاناة للمشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد.



