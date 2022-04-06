أخبار ريال مدريد: هدوء بشأن مبابي .. وتفوق في سباق تشواميني

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022:

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن ريال مدريد لا يشعر بالقلق من أن كيليان مبابي قد غير رأيه بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، رغم تصريحات اللاعب الأخيرة.

مبابي أكد بعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي أنه لا يزال يفكر في مستقبله، ولا يستبعد التجديد مع فريق "حديقة الأمراء".

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من باريس سان جيرمان على توقيع الفرنسي كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونخ الألماني.

عقد توليسو مع بايرن ميونخ ينتهي في الصيف المقبل، ولا يبدو أن هناك نية للتجديد بين الطرفين.

ولذلك فإن ريال مدريد يحاول الحصول على خدمات الفرنسي الدولي، لن ذلك لن يكون سهلًا بعد دخول باريس سان جيرمان على الخط.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يحتاج إلى 150 مليون يورو إذا ما أراد التوقيع مع جود بيلينجهام نجم خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني.

الصحفية الإسبانية كشفت أن بوروسيا دورتموند سيطلب 150 مليون يورو ليسمح برحيل الإنجليزي الشاب، الذي جذب أنظار ريال مدريد مؤخرًا.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرغب في الانتظار حتى صيف 2023 قبل التحرك للتعاقد مع بيلينجهام.

صحيفة "the telegraph" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد يتفوق في سباق التعاقد مع أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو الفرنسي.

ويتنافس ريال مدريد مع قطبي مدينة مانشستر، يونايتد وسيتي، للحصول على خدمات تشواميني، الذي تقدر قيمته بحوالي 80 مليون يورو.

إلا أن مانشستر سيتي يركز جهوده الآن للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند، فيما لن يتمكن مانشستر يونايتد من إقناع تشواميني إذا لم ينجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما يجعل الطريق ممهدًا أمام ريال مدريد للفوز بخدمات الفرنسي الشاب.