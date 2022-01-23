أخبار ريال مدريد: هدنة مع برشلونة .. وباريس يريد أسينسيو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 23 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 23 يناير 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن الأشهر الأخيرة شهدت محادثات عديدة بين بيريز ولابورتا، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى المعارك التي يخوضها الناديان.

لكن تلك المحادثات بالإضافة إلى الحديث عن القضايا المطروحة، شهدت رسم بعض الخطوط لاتفاق شفهي غير مكتوب حول احترام الناديين لبعضهما في مواقف معينة للاعبي الفريقين الحاليين.

الاتفاق المبرم، والذي تم المصادقة عليه بمصافحة بين بيريز ولابورتا، ينص على عدم التواصل مع أي لاعب يسري عقده مع الفريق الآخر، وعدم التسبب في زيادة قيمة تجديد العقود باستخدام الفريق الآخر. (طالع لمزيد من التفاصيل)



ريال مدريد يفضل خيار ضم جرافنبرخ

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يفضل التحرك للتعاقد مع الهولندي ريان جرافنبرخ لاعب وسط أياكس، بدلًا من بول بوجبا.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يستبعد حاليًا فكرة التعاقد مع بوجبا، وأن ما يقدمه جرافنبرخ بالنظر إلى عمره سيجعل النادي الملكي يتحرك لضمه في الصيف المقبل.

موقع "دياريو مدريديستا" المتخصص في أخبار ريال مدريد كشف أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع ماركو أسينسيو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحفية إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض مغري للنجم الإسباني لإغرائه بالرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يراقب الثنائي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند وفلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن.

ريال مدريد وضع قائمة بسبعة أسماء لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل، وشهد تواجد اسمي فريتز وبيلينجهام.