أخبار ريال مدريد: ميلان يعاند الملكي .. ودورتموند يريد هازارد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 11 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11 أبريل 2022:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن ميلان متردد في دفع السعر الذي يطلبه ريال مدريد مقابل التخلي عن خدمات لاعب الوسط براهيم دياز.

دياز، 22 عامًا، يلعب حاليًا معارًا إلى ميلان، وريال مدريد قرر رفض أي عرض أقل من 22 مليون يورو إذا ما أراد "الروسونيري" الحصول على توقيعه بشكل دائم.

دياز حريص على البقاء في ميلان، لكن إدارة النادي تشعر أن قيمته باهظة للغاية، مما يعني أنه قد يضطر للعودة إلى ريال مدريد، خاصة وأن عقده يمتد حتى 2025.

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد سيزيد من تحركاته خلال الفترة القادمة من أجل محاولة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد يشعر بالقلق من احتمالية خسارة كيليان مبابي، وبالتالي جعل هالاند الهدف الأول حاليًا في سوق الانتقالات.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن ريال مدريد حدد بالفعل السعر الذي يريده مقابل التخلي عن خدمات ماركو أسينسيو جناح الفريق.

أسينسيو يعد هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية، مثل آرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيسمح برحيل أسينسيو في الصيف المقبل، إذا ما تم تقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو.

شبكة "كادينا سير" الإسبانية كشفت أن البلجيكي إيدين هازارد قد يرحل عن ريال مدريد إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتفوق بوروسيا دورتموند في الوقت الحالي على أندية مثل آرسنال وميلان في سباق التعاقد مع هازارد.

دورتموند يرغب في الحصول على خدمات هازارد، الذي سيكون انسجامه سهلًا في "سيجنال إيدونا بارك" بالنظر إلى تواجد شقيقه ثورجان في الفريق الألماني.

كما أن العلاقة الرائعة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الآونة الأخيرة قد تجعل الصفقة ممكنة للغاية.