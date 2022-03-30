أخبار ريال مدريد: ميلان يريد هازارد .. واهتمام بجناح بايرن

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 30 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 مارس 2022:

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع سيرج جنابري جناح نادي بايرن ميونخ.

مستقبل جنابري معلق في الوقت الحالي، حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في صيف 2023، ولم يتوصل إلى اتفاق للتجديد مع النادي البافاري.

ويرغب ريال مدريد في ضم جنابري من أجل زيادة القوة الهجومية، واستعدادًا لرحيل الثنائي جاريث بيل وإيدين هازارد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يفكر في التخلص من الثنائي ماركو أسينسيو ورودريجو في الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في بيع الثنائي من أجل إفساح مكان في القائمة للثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند، المرجح ضمهما في الصيف القادم.

وشارك رودريجو في 35 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في كافة البطولات، أكثر بمباراتين من أسينسيو، لكن يبدو أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مستعد للتضحية بهما من أجل تحسين الفريق.

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان لن يتمكن من التعاقد مع ماركو أسينسيو من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميلان كان يأمل في تأمين خدمات الإسباني الدولي، الذي من المتوقع أن يرحل عن ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسباب ميلان في التراجع عن الفكرة هي أن أسينسيو يرغب في الحصول على 5.5 مليون يورو في الموسم الواحد، وأن ريال مدريد سيطلب الحصول على مبلغ كبير مقابل التخلي عن خدماته.

صحيفة "سبورت" كشفت أن ميلان مهتم بالحصول على خدمات البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد.

ومرة أخرى، عانى هازارد من أجل الحصول على دقائق للعب مع ريال مدريد، وهو ما يجعله مرشحًا بشدة للرحيل في نهاية الموسم.