أخبار ريال مدريد: مذبحة للنجوم و300 مليون لضم هالاند

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 26 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 26 مارس 2022:

بحسب صحيفة آس، فإن ريال مدريد يرغب في التخلص من ماريانو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش لخفض رواتبهم من ميزانية الفريق.

سيكون بيع الثلاثي صعبًا لأسباب مختلفة لكن الملكي سيتحلى بالمرونة.

خرج أولمو من دائرة اهتمامات برشلونة، على الرغم من أن الصفقة كانت وشيكة في الأيام الماضية.

لكن الإسباني قد يعود لبلاده في الصيف القادم، حيث أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد معه.

وفقًا لموقع Sport1، لم يعد برشلونة في السباق على هالاند لعدم تمكنه من توفير تكاليف الصفقة.

ستكلف الصفقة حوالي 300 مليون يورو (250 مليون جنيه استرليني / 330 مليون دولار).

ومع بقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في السباق، سيتعين على الراغب في ضم اللاعب دفع 175 مليون يورو كراتب لإجمالي 5 سنوات، وما بين 40 مليون يورو و50 مليون يورو لوالده ألفي ووكيله مينو رايولا.

هناك أيضًا الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، والبالغ 75 مليون يورو، والذي قد يصل إلى 90 مليون يورو في حال وجود إضافات، رغم أن النادي الألماني سيحصل على 50 مليون يورو فقط .

تعرض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لانتقادات شديدة بعد هزيمة ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0 على أرضه، وخرجت تقارير تؤكد قرب رحيله.

لكن موندو ديبورتيفو أفاد بأن أنشيلوتي لن يُقال بعد، حيث أن فريقه ما زال في دوري أبطال أوروبا وفي طريقه للفوز بالدوري الإسباني.