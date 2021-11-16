أخبار ريال مدريد: لا عروض في يناير من أجل مبابي.. ومودريتش يقترب من التجديد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لن يقدم أي عروض إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل محاولة الحصول على خدمات كيليان مبابي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات مبابي بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد قدم عروضًا مغرية إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي رفضها النادي الفرنسي، وبالتالي فالنادي الملكي قرر التمهل والحصول على خدمات مبابي بالمجان.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخطط لتجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي.

نية إدارة ريال مدريد واضحة في استمرار مودريتش مع الفريق خلال الموسم المقبل، بالنظر إلى الحالة المثالية التي يمر بها اللاعب رغم وصوله إلى 36 عامًا.





صراع مع برشلونة على نجم فالنسيا

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سينافس برشلونة على خدمات خوسيه جايا ظهير نادي فالنسيا.

التقرير أكد أن ريال مدريد وبرشلونة يحاولان جاهدين للحصول على خدمات الظهير الإسباني الدولي، وأن فالنسيا قد يقبل الحصول على 20 مليون يورو نظير رحيله.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن ريال مدريد يرغب في ضم المقدوني إليف إلماس نجم وسط نادي نابولي الإيطالي.

إلماس، 22 عامًا، يمتد عقده مع نابولي حتى 2025، وابتعد بشكل كبير عن خطط لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في الموسم الحالي.

إلماس قد يحصل على فرصة إنعاش مسيرته في إسبانيا، حيث من المنتظر أن يتنافس ريال مدريد وبرشلونة على خدماته في الفترة المقبلة.