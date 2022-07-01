أخبار ريال مدريد: لاعب جديد يدخل على رادار ميلان ورودريجو يشيد بصفقة برشلونة المنتظرة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 1 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 1 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 1 يوليو 2022:

ريال مدريد يصدم أسينسيو بشأن عقده

لاعب جديد من ريال مدريد يدخل على رادار ميلان

ريال سوسييداد مهتم بالتعاقد مع موهبة ريال مدريد

رودريجو يشيد بصفقة برشلونة المنتظرة

ريال مدريد يصدم أسينسيو بشأن عقده

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد، وجه صدمة لماركو أسينسيو، لاعب الفريق بشأن عقده وإمكانية تعديله.

وارتبط أسينسيو بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في ظل رغبته في الحصول على دقائق أكثر للمشاركة، وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن إدارة الميرينجي أخبرت وكيل أعمال أسينسيو، بأنها لن تعدل عقد اللاعب، وإن أراد الاستمرار عليه الاستمرار بنفس الشروط الحالية.

لاعب جديد من ريال مدريد يدخل على رادار ميلان

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ميلان، اهتم بالحصول على لاعب جديد من ريال مدريد، بعد اهتمامه بالتعاقد مع ماركو أسينسيو، وإيسكو، في الفترة الماضية.

وبحسب ما علمه موقع "جول" فإن ميلان، مهتم بالتعاقد مع داني سيبايوس، لتدعيم وسط ميدان الفريق، في حال رحيل فرانك كيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ريال سوسييداد مهتم بالتعاقد مع موهبة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إلى أن ريال سوسييداد، دخل في مفاوضات مع ريال مدريد، للتعاقد مع كوبو، لاعب الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن ريال سوسييداد، يسعى للحصول على خدمات اللاعب الياباني صاحب الـ 21 عامًا، خلال الصيف الحالي، خاصة أنه فرصة مشاركته مع الميرينجي قليلة.

رودريجو يشيد بصفقة برشلونة المنتظرة

أشاد رودريجو، لاعب ريال مدريد، بروبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، والذي ارتبط بالانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر اللاعب البرازيلي، صورة تجمعه مع المهاجم البولندي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" وعلق عليها وكتب "الأسطورة".