أخبار ريال مدريد: كاسيميرو يوافق على الرحيل ورحيل بلانكو إلى قادش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 18 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 18 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

رسميًا – قادش يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

كاسيميرو يوافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد

تشيلسي ينضم لسباق التعاقد مع كاسيميرو

ريال مدريد يتابع لاعب نيوكاسل لتعزيز وسط ميدان الفريق

رسميًا – قادش يتعاقد مع لاعب ريال مدريد

أعلن نادي قادش، بشكل رسمي تعاقده مع أنطونيو بلانكو، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره البيان الرسمي، فإن بلانكو انضم لصفوف قادش، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بدون خيار شراء.

كاسيميرو يوافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد

علمت مصادر موقع جول، أن كاسيميرو لاعب ريال مدريد، لا يمانع الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لمصادر موقع جول، فإن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة في مسيرته، ولكنه قلقًا بسبب عدم مشاركة الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي ينضم لسباق التعاقد مع كاسيميرو

كشفت تقارير صحفية، عن انضمام تشيلسي، إلى سباق التعاقد مع كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن الفريق اللندني سيدخل في مفاوضات مع ريال مدريد، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 30 عامًا.

ريال مدريد يتابع لاعب نيوكاسل لتعزيز وسط ميدان الفريق

أشارت تقارير صحفية، إلى اهتمام ريال مدريد، بالتعاقد مع برونو جيمارايش، لاعب نيوكاسل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" فإن إداراة الميرينجي، استقرت على التعاقد مع جيمارايش، ليكون خليفة كاسيميرو في وسط ميدان الفريق في حال رحيله.