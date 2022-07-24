أخبار ريال مدريد: كاسيميرو يرحب بنيمار .. وميليتاو يجدد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 24 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 24 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 24 يوليو 2022:

أكد البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط نادي ريال مدريد على ترحيبه بفكرة تعاقد النادي الملكي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأجرى كاسيميرو مقابلة مع قناة تلفزيونية برازيلية، تحدث خلالها عن الجدل المحيط بمستقبل نيمار في "حديقة الأمراء"، وأكد أنه سيرحب به إذا ما جاء إلى ريال مدريد.

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في خروج المدافع فاييخو من صفوف الفريق.

ويأمل ريال مدريد أن يجد طريقة لإقناع فاييخو بالخروج، خاصة وأن وصول أنطونيو روديجر سيجعل مشاركته شبه مستحيلة خلال الموسم الجديد.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، على استفادته من مباراة برشلونة الودية، التي خسرها النادي الملكي بهدف دون رد فجر الأحد.

أنشيلوتي أكد أن الفريق بدأ للتو مرحلة التحضير للموسم الجديد، وأن الفريق يملك لاعبين أفضل من الموسم الماضي.

وشدد الإيطالي على استفادة الفريق بالكامل من مباراة برشلونة، خاصة وأنها كانت أول مباراة ودية للفريق في فترة التحضير. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد.

وبعد أقل من 24 ساعة على التقارير التي كشفت عن تحرك ريال مدريد لتجديد عقد ميليتاو، خرجت الأخبار السعيدة للنادي الملكي.

وحسب التقرير، فإن ميليتاو سيوقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد يبقيه في "سانتياجو برنابيو" حتى صيف 2028.