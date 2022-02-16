أخبار ريال مدريد: قنبلة مبابي .. وتحرك نحو مدافع إنتر

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022:

فجر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قنبلة جديدة في وجه ريال مدريد عندما أكد أنه لم يحدد مستقبله حتى الآن.

وقال مبابي بعد فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد سجله بنفسه في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا::"ألعب مع أحد أفضل الفرق في العالم، سأقدم 100% طوال الموسم وبعد ذلك سنرى". (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن ميلان ويوفنتوس مهتمان بالحصول على خدمات إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في الصيف المقبل.

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد نية من الطرفين للاستمرار أبعد من ذلك.

وأثار وضع إيسكو اهتمام يوفنتوس وميلان، وقد يتواصلان مع وكيل أعمال اللاعب من أجل التعرف على طلباته.

حسب موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، فإن توتنهام لن يتعاقد مع الويلزي جاريث بيل عند انتهاء عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن توتنهام مستعد للتعاقد مع بيل في الصيف المقبل، بمجرد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

إلا أن النادي اللندني ليس مهتمًا باستعادة بيل، الذي لعب الموسم الماضي معارًا إلى توتنهام من ريال مدريد وقدم أداءً طيبًا.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد استقر على السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع إنتر الإيطالي لتدعيم الخط الخلفي الصيف المقبل.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد حدد بالفعل شكرينيار ليكون الهدف الأساسي لتدعيم مركز قلب الدفاع، الذي يعاني من قلة العدد وتراجع الجودة.