أخبار ريال مدريد: غموض مستقبل كروس مستمر .. وتشيلسي رفض تشواميني

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكد أن توني كروس يواصل التفكير في مستقبله مع ريال مدريد، خاصة وأن عقده مع النادي الملكي ينتهي في يونيو 2023.

كروس يقدر رغبة ريال مدريد في تجديد عقده، لكنه مصمم على أنه لن يتخذ قرار التجديد إلا إذا شعر أنه قادر على العطاء جسديًا وذهنيًا.

ويبدو أن كروس حتى الآن يدرس احتمالية الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، من أجل الخروج من الباب الكبير، وسيكون ذلك الخيار الأقرب إلا إذا نجح ريال مدريد في إقناعه بالاستمرار لموسم آخر.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت على وجود اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك جناح نادي شاختار.

لكن ريال مدريد لن يكون وحيدًا في الاهتمام بضم اللاعب الأوكراني الشاب، في ظل اهتمام ليفربول وآرسنال وإشبيلية بالتعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن الثلاثي السابق قد يكون أسرع في تحركاته للتعاقد مع ميخايلو مودريك، ومن المرجح أن يقدم أحد هذه الأندية عرضًا إلى شاختار في فترة الانتقالات الشتوية لمحاولة ضم اللاعب الشاب.

يبدو أن ريال مدريد مستعد لمواصلة الاستثمار في المواهب البرازيلية الشابة، وذلك بعد نجاح تجارب فينيسيوس جونيور، وردريجو مع الفريق الملكي.

شبكة "ESPN" أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع جواو جوميز لاعب خط وسط نادي فلامنجو البرازيلي.

وحسب التقرير فإن ريال مدريد مستعد لتقديم 30 مليون يورو من أجل ضم البرازيلي الشاب.

موقع "Football.London" أكد أن نادي تشيلسي رفض فكرة التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني، نجم وسط ريال مدريد الحالي.

وحسب التقرير، فإن تشيلسي في صيف 2021 رفض التعاقد مع تشواميني، وبدلًا من ذلك تحرك للتعاقد مع ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد، في خيار لم يثبت صحته في نهاية المطاف.