أخبار ريال مدريد: عودة لخيار روديجر .. وتشيلسي يزاحم على مدافع يوفنتوس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022:

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي يفاوض عددًا من الأندية دفعة واحدة قبل انتهاء عقده مع "البلوز".

وكشفت أن ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، بدأوا المفاوضات مع أنطونيو روديجر.

ويملك المدافع الألماني الحق في التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وتتصارع الأندية الأوروبية الكبرى على خدمات روديجر خلال الأشهر الماضية، ويحاولون إغراء الألماني الدولي لتوقيع اتفاق قريبًا.





تشيلسي ينافس ريال مدريد على ديميرال

صحيفة "Fanatik" التركية كشفت أن تشيلسي الإنجليزي دخل في منافسة مع ريال مدريد للحصول على خدمات ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس المعار إلى أتالانتا.

ومن المتوقع أن يقوم أتالانتا بتفعيل بند الشراء في عقد الإعارة من يوفنتوس، والذي تصل قيمته إلى 27 مليون يورو.

وسيكون الصراع في الصيف المقبل كبيرًا على خدمات ديميرال، ويحاول أتالانتا الاستفادة ماديًا من الصفقة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر الدخول في منافسة مع برشلونة للحصول على خدمات السويسري دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأعلن مونشنجلادباخ أن زكريا لن يجدد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحسب الصحيفة فإن ريال مدريد قد وضع خطة للدخول في مفاوضات مع زكريا، على أمل ضمه بالمجان في نهاية الموسم.

حسب الصحفي رودي جاليتي، فإن ريال مدريد واصل محادثاته مع مينو رايولا، في محاولة للتعاقد مع ريان جرافنبرخ لاعب وسط نادي أياكس الهولندي.

وفي سعي ريال مدريد لتعزيز خط الوسط، وضع عينيه على جرافنبرخ، ومن المنتظر أن يتحرك لضمه في الصيف المقبل.

وحسب جاليتي، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو متضمنة الإضافات للتعاقد مع نجم أياكس الشاب.