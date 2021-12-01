أخبار ريال مدريد: ضوء أخضر لرحيل إيسكو.. ونيوكاسل يضغط لضم مودريتش

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن نيوكاسل الإنجليزي مستعد لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد على التجديد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نيوكاسل مستعد لتقديم راتب يصل إلى 16 مليون يورو في الموسم لإقناع مودريتش بالانضمام إلى الفريق.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن آرسنال الإنجليزي حصل على دفعة كبيرة في سعيه للتعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

ريال مدريد مستعد بالفعل لبيع إيسكو إلى آرسنال، ويبدو أن هناك بالفعل اتفاقًا بين الناديين على إتمام الصفقة في يناير المقبل

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع المكسيكي هيرفينج لوزانو جناح نادي نابولي الإيطالي.

لوزانو كشف مؤخرًا عن رغبته في اللعب مع نادٍ أكبر خلال الفترة المقبلة في مسيرته.

ويمتد عقد لوزانو مع نابولي حتى صيف 2024، إلا أن تعليقات اللاعب الأخيرة جعلت النادي الإيطالي يفكر جديًا في التخلص منه في الصيف المقبل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني قد دخل إلى سباق التعاقد مع دانييل كارباخال ظهير ريال مدريد.

ويواجه كارباخال فترة غامضة مع ريال مدريد بالنظر إلى التقارير التي تؤكد رغبة "الميرنجي" في التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

ومع معاناة بايرن ميونخ دفاعيًا خاصة من الناحية اليمنى، فإن كارباخال قد يكون خيارًا مثاليًا للنادي البافاري، بالنظر أيضًا إلى خبرته السابقة في الدوري الألماني، حين لعب مع باير ليفركوزن.