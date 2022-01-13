أخبار ريال مدريد: صراع مع بايرن على مدافع ألماني .. وإعارة مايورال

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 13 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 13 يناير 2022:

بعد قرار عودته من نادي روما الإيطالي إثر عدم مشاركته بانتظام في الموسم الحالي، أعلن ريال مدريد إعارة مهاجمه بورخا مايورال إلى نادي خيتافي.

وسيلعب مايورال مع خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات موسم 2021-22، على أن يعود إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم.





صراع مع بايرن على مدافع فرايبورج

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن ريال مدريد ينافس بايرن ميونخ من أجل خطف المدافع نيكو شلوتربيك لاعب نادي فرايبورج.

بايرن يقود حتى الآن سباق التعاقد مع شلوتربيك في ظل رغبة المدافع الشاب في البقاء في ألمانيا، رغم أن ريال مدريد لم يستسلم في سعيه لضم اللاعب.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد تلقى دفعة هائلة في سعيه للتعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي.

عقد أوسبينا، 33 عامًا، مع نابولي ينتهي نهاية الموسم الحالي، ويفكر الحارس جديًا في دراسة خيار الانتقال إلى ريال مدريد الذي يسعى إلى الحصول على حارس مرمى خبير ليقوم بدعم تيبو كورتوا.

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية فإن نادي نيوكاسل الإنجليزي أصبح قريبًا من التعاقد مع التشيكي باتريك شيك مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

ريال مدريد يراقب مدى تطور شيك منذ فترة، ووضعه في قائمة أهدافه لتدعيم خط الهجوم، لكن دخول نيوكاسل في الصفقة سيجعل ريال مدريد يتراجع ويركز على أهداف أخرى.