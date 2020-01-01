أخبار ريال مدريد: التجديد لمودريتش وصدمة رحيل ميسي عن برشلونة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 28 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020:

كيف تعامل نجوم ريال مدريد مع نبأ رحيل ميسي من برشلونة؟

حالهم كحال أغلب الناس في العالم، اعترت الصدمة وجوه لاعبي ريال مدريد عند معرفتهم لنبأ نية ليونيل ميسي مغادرة برشلونة هذا الصيف.

وبحسب ما أوردته شبكة "ESPN" فإن الشك قد تمكن من لاعبي الريال بعد الخبر، فلم يقتنعوا أن الأمر حقيقي وأنه مجرد شائعة.

ماريانو يعقد انتقاله من ريال مدريد لبنفيكا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز قد يتسبب في تعقيد صفقة انتقاله لصفوف بنفيكا من ريال مدريد.

وكان بنفيكا قد اتفق مع ريال مدريد على الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم واحد فقط مقابل خمسة ملايين يورو دون الاتفاق مع دياز.

وطلب اللاعب الحصول على خمسة ملايين يورو إضافية لتصل قيمة الصفقة بشكل إجمالي لعشرة ملايين يورو يدفعها النادي البرتغالي لنظيره الإسباني وللنجم الشاب.

مودريتش ينتظر تجديد عقده في ريال مدريد ويتخلى عن المباريات الدولية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد قد قرر التخلف عن مواجهات منتخب بلاده المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن مودريتش يريد أن يكون في أفضل حالة ممكنة عند بداية الموسم مع ريال مدريد.

في الوقت نفسه ينتظر اللاعب تجديد تعاقده مع ريال مدريد في الفترة المقبلة، حيث يسعى للاستمرار لأطول فترة ممكنة مع الفريق.

ريال مدريد يطالب ببند إعادة شراء في عقد دياز وميلان

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد مصمم على وضع بند لإعادة شراء براهيم دياز بعد بيعه لميلان.

الاتفاق تم مع اللاعب بالفعل، يتبقى الاتفاق بين الناديين، ولا يريد الملكي أن يخسر صاحب الـ21 عامًا بصورة كاملة ويريد أن تتواجد أمامه فرصة لإعادته في المستقبل.

ماني أراد الانضمام إلى ريال مدريد وليفربول رفض

كشفت صحيفة "سبورت" أن ساديو ماني كان غاضبًا للغاية في الصيف الماضي بعد رفض ليفربول التفاوض حول رحيله إلى ريال مدريد.

الآن بات الدولي السنغالي من المرشحين لخلافة ميسي في برشلونة، ولا يزال اللاعب يحلم بالانتقال إلى الدوري الإسباني.