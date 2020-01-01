أخبار ريال مدريد: برشلونة ينافس لضم مبابي وكامافينجا أهم الصفقات المنتظرة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 16 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020:

برشلونة ينافس ريال مدريد لضم مبابي

إذا تم انتخاب فيكتور فونت كرئيس جديد لبرشلونة، فسيستهدف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصفته توقيعًا محتملًا، وفقًا لما أوردته AS.

ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم، لكن برشلونة يرى أن اللاعب يستحق خوض معركة من أجله.

مانشستر سيتي أيضًا في السباق، بينما يريد باريس سان جيرمان تمديد عقده ولكن النجم الفرنسي رافض.

كامافينجا صاحب الأولية في صفقات ريال مدريد 2021

من المقرر أن يكون لاعب خط وسط رين، إدواردو كامافينجا، على رأس أولويات ريال مدريد في عام 2021، وفقًا لـ AS.

يعتبر اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 17 عامًا أحد أكبر نجوم وهدافي المستقبل.

بعد اهتمام مدريد بنجم البايرن، يوفنتوس يتفق مع اللاعب

وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todo fichajes.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا

ارتبطت مجموعة من الأندية، منها ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.

سولشاير يقضى على صفقة بوجبا الموسم القادم

أكد أولي جونار سولشاير أن بول بوجبا قد تم تمديد عقده مع مانشستر يونايتد وسيبقى في النادي حتى صيف عام 2022، وكان من المقرر أن تنتهي صفقة لاعب خط الوسط هذا الصيف، مع التكهنات الكثيرة حول انتقاله للعاصمة الإسبانية.

أشعلت الشائعات من اعتراف بوجبا الأخير بأنه حلمه أن يلعب يومًا ما مع ريال مدريد.

قال الأسبوع الماضي: "كل لاعبي كرة القدم يحبون اللعب لريال مدريد". "إنه حلم بالنسبة لي"

"أنا في مانشستر وأحب فريقي، ألعب في مانشستر، أستمتع وأريد أن أفعل كل شيء لأضع النادي في المكان الذي يستحقه،

سأقدم كل شيء إلى أقصى الحدود، مثل زملائي في الفريق."

غضب ريال مدريد من فياريال بسبب اللاعب الياباني

تاكيفوسا كوبو كان لديه العديد من العروض هذا الصيف. كان كل من غرناطة وريال بيتيس وإشبيلية وخيتافي وأياكس وميلان وبايرن ميونخ من بين العديد من الأندية المهتمة، ولكن يشعر كوبو بخيبة أمل بعد أن أقنعه أوناي إيمري المدير الفني الجديد لفياريال بالبقاء معه ثم لم يعتمد عليه بشكل أساسي حيث شارك 55 دقيقة فقط من 450.

وفقًا لتقرير من كادينا سير، فإن إدارة ريال مدريد غاضبة من كيفية استخدام فياريال لصانع الألعاب الياباني، تلقى النادي أكبر عدد من العروض لكوبو مقارنة بأي لاعب آخر هذا الصيف.

يتوقع ريال مدريد أن يتغير الوضع قريبًا، لكن إذا استمر بقاء كوبو على مقاعد البدلاء، فقد يضطرون للتدخل في يناير، تمامًا كما فعلوا مع أندريه لونين وخورخي دي فروتوس الموسم الماضي.