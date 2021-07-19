أخبار ريال مدريد: مبابي يقترب من الرحيل وليفاندوفسكي مطلوب في تشيلسي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 19 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 19 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 19 يوليو 2021:

ليفاندوفسكي إلى الدوري الإنجليزي، وانتهاء أمل ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي اللندني وضع اللاعب ضمن اهتماماته في سوق الانتقالات.

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مبابي أقرب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يزال موقفه تجاه التجديد باريس سان جيرمان متجمدًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النجم الفرنسي لم يغير من موقفه تجاه الاستمرار مع باريس.

القرار الأول لمبابي في الوقت الحالي هو الرحيل في الصيف الجاري أو انتظار الصيف المقبل للرحيل بشكل مجاني عن فريقه الحالي.

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لاعبو ريال مدريد يرفضون ارتداء رقم 4!

رفض لاعبي ريال مدريد الإسباني، ارتداء قميص سيرخيو راموس، القائد السابق للفريق الملكي، بعد رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ورحل راموس عن ريال مدريد بعد 16 عامًا قضاهم مدافعًا عن ألوان البلانكوس، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لهالاند

بحسب تقرير حديث صدر من El Gol Digital، يتطلع ريال مدريد إلى انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

الملكي على استعداد لجمع الأموال ودفع السعر الذي وضعه دورتموند البالغ 170 مليون يورو للفوز بالسباق للوصول إلى النرويجي الدولي خلال الصيف الحالي.

من أجل مبابي وريال مدريد، فينيسيوس وفاران إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن عرض ريال مدريد للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق على نظيره مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي تريد التخلص من اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد يسعى لاستغلال تلك الأموال في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أما عن فاران، فالمفاوضات من أجل رحيل رافاييل فاران لصفوف مانشستر يونايتد وصلت لمراحل متقدمة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

حتى أن اللاعب اتفق على الشروط الخاصة بتعاقده مع الشياطين الحمر، ولا يتبقى سوى الاتفاق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.