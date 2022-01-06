أخبار ريال مدريد: ساوثامبتون يريد بيل .. وعودة فينيسيوس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 6 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 6 يناير 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن نادي ساوثامبتون الإنجليزي يفكر جديًا في محاولة للم الشمل مع الويلزي جاريث بيل.

بيل بدأ مسيرته مع ساوثامبتون، ويفكر النادي الإنجليزي جديًا في التقدم بعرض إلى ريال مدريد لضمه.

ويرغب ساوثامبتون في استغلال أن بيل لا يشارك مع ريال مدريد، واقترابه من نهاية عقده من أجل الحصول على خدماته.



ريال مدريد يراقب تطور نجم وسط بيلباو

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية فإن ريال مدريد وضع أويهان سانسيت نجم وسط أتلتيك بيلباو ضمن دائرة اهتماماته.

ريال مدريد يراقب عن كثب مدى تطور اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا، والذي يقدر أتلتيك بيلباو قيمته بحوالي 30 مليون يورو.

نشر نادي ريال مدريد صباح الخميس تدريبات الفريق الأول، والتي شهدت عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتعافى فينيسيوس أخيرًا من الإصابة بفيروس كورونا، وتمكن من الانضمام إلى التدريبات الجماعية قبل مواجهة فالنسيا في قمة الجولة 20 من الدوري الإسباني.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية فإن نادي خيتافي أصبح أحد المهتمين بالحصول على خدمات ماريانو دياز.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من ماريانو الذي لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق ويحصل على راتب مرتفع.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن خيتافي قدم طلبًا رسميًا للاستفسار عن إمكانية الحصول على خدمات ماريانو في يناير الجاري.