أخبار ريال مدريد: رسالة فاسكيز إلى برشلونة .. وخيارات هجومية جديدة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 27 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022:

عقد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد مقارنة بين طموحات برشلونة وناديه، حيث يرى أن فريقه يلعب المباريات الودية فقط للاستعداد نحو البطولات الهامة وليس الفوز.

لاعب ريال مدريد قال عن فوز برشلونة في "الكلاسيكو" الودي: "كل شخص لديه أهدافه، بالنسبة لنا، هذه المباريات تعمل على زيادة السرعة وهدفنا هو تحقيق العاشرة ثم الـ 13 والـ 14 والمتابعة". (طالع التفاصيل)

أدلى أليخاندرو كامانو وكيل أعمال بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد بتصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد خلالها على رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي الملكي.

وعلى الرغم من ارتباط مايورال بالعودة من جديد إلى نادي خيتافي، إلا أن اللاعب مصمم على النجاح في ريال مدريد، حسب تأكيد وكيل أعماله.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن السلوفيني بنجامين سيسكو مهاجم سالزبورج النمساوي مهتم بفكرة الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

ويجذب سيسكو أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن اللاعب يفضل فكرة اللعب بقميص النادي الملكي.

وحسب التقرير، فإن قيمة سيسكو تقدر بحوالي 20 مليون يورو، ويُنظر إليه على أنه أحد أبرز المهاجمين الشباب في كرة القدم الأوروبية حاليًا.

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد يرغب في تعزيز خياراته الهجومية خلال الموسم المقبل، والتعاقد مع لاعب مخضرم يقبل لعب دور بديل الفرنسي كريم بنزيما.

ويجذب جيرو أنظار ريال مدريد، حيث يعتقد بطل الدوري الإسباني أن التحرك للتعاقد معه لن يكلف الكثير في الوقت الحالي.