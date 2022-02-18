أخبار ريال مدريد: حسم الاتفاق مع هالاند ومنافسة برشلونة على نجم عربي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أنشيلوتي: لم أقل إننا سنفوز بدوري الأبطال، ولا أعرف شيئًا عن مبابي!

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 18 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار ريال مدريد يوم الجمعة 18 فبراير 2022

ريال مدريد يتفق مع والد هالاند

تيباس يكشف قدرات ريال مدريد المادية القوية

ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم مزراوي

عرض باريس سان جيرمان التاريخي لمبابي

ريال مدريد يتفق مع والد هالاند

أبرم ريال مدريد اتفاقية "تفضيلية" للتوقيع مع هالاند، مهما كانت الأندية الأخرى المهتمة بالدولي النرويجي، بعد اجتماع مع وكيله ووالده في موناكو.

يظل القرار النهائي في يد هالاند، لكن الأفضلية من نصيب ريال مدريد، الذي عليه الآن التقدم إن قرر اللاعب الرحيل في الصيف المقبل.

تيباس يكشف قدرات ريال مدريد المادية القوية

أرسل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنباء سارة لجمهور ريال مدريد، حول إمكانية تعاقد الفريق، مع الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

وقال تيباس أثناء وجوده في مؤتمر " ISDE" الرياضي: "ريال مدريد، سيتعاقد مع هالاند ومبابي، في ظل معاناة الأندية الأخرى ماديًا".

ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم مزراوي

دخل ريال مدريد على خط الطامحين للتعاقد مع ظهير أياكس الأيمن، نصير مزراوي، في الصيف المقبل.

عقد المغربي ينتهي بنهاية الموسم، وبرشلونة كان الأقرب للظفر بخدماته، غير أن ريال مدريد بجانب بوروسيا دورتموند دخلا على الخط مؤخرًا.

عرض باريس سان جيرمان التاريخي لمبابي

فرص كيليان مبابي في الوصول إلى ريال مدريد تقل نسبيًا بعدما نشرته الصحف حول عرض تاريخي من باريس سان جيرمان للدولي الفرنسي.

سيتقاضى مبابي مليون يورو في الشهر، مع امتيازات أخرى مثل عمولة ضخمة ومكافآت فردية.