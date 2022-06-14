أخبار ريال مدريد: تقديم تشواميني .. وتحديد سعر ميندي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 14 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022:

قام نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء بتقديم لاعبه الجديد أوريليان تشواميني، الذي انتقل إلى النادي الملكي قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

ورحب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بتشواميني وعائلته في النادي الملكي، فيما عقد اللاعب مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن الصفقة، ورغبته في التتويج بالبطولات مع الفريق.

أكدت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 35 مليون يورو مقابل السماح برحيل لاعبه ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجذب أسينسيو أنظار آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، ويبدو أنهما لا يمانعان الحصول على الإسباني الدولي بهذه القيمة.

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد اقتحم سباق التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم وسط نادي نابولي الإيطالي.

وحظي رويز باهتمام بالغ من ريال مدريد في الفترة الماضية، لكن يبدو أن النادي الملكي قد تراجع عن رغبته في ضم اللاعب.

ويسعى مانشستر سيتي إلى التعاقد مع الإسباني الدولي، في ظل اقتراب الألماني إلكاي جوندوان من الرحيل عن ملعب "الاتحاد".

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد قد حدد بالفعل قيمة التخلي عن نجمه الفرنسي فيرلان ميندي.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 50 مليون يورو مقابل الظهير الفرنسي.

ويجذب ميندي أنظار عدد من الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي.