أخبار ريال مدريد: تشيلسي يريد كاسيميرو .. وتحرك نحو مهاجم دورتموند

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 16 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 16 مايو 2022:

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن نادي تشيلسي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد في الصيف المقبل.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي معجب للغاية بما يقدمه كاسيميرو مع ريال مدريد منذ عدة سنوات، وأنه ينوي ضم اللاعب في أسرع وقت.

ومع تأخر مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد، فإن كاسيميرو قد يخرج من "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي ليون الفرنسي مهتم باستعادة ماريانو دياز من ريال مدريد في الصيف المقبل.

ومع رغبة ريال مدريد في التخلص من ماريانو بسبب راتبه الكبير، فإن النادي الملكي قد يرحب بعرض ليون للحصول على خدمات اللاعب الذي انضم إلى "الميرنجي" من النادي الفرنسي في 2018.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن كثب مدى تطور البرتغالي فابيو سيلفا مهاجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

ريال مدريد يراقب سيلفا، ويأمل أن يحصل على المهاجم البرتغالي الشاب في أقرب فرصة.

ولم يسجل سيلفا أي هدف مع وولفرهامبتون هذا الموسم، لكن رغم ذلك فإن ريال مدريد يراقب اللاعب بالنظر إلى إمكانياته الهائلة، وهامش التطور الذي يملكه.

الصحفي التركي أكرم كونور أكد أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع يوسوفا موكوكو مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد كونور أن وجهة موكوكو المقبلة قد تكون ريال مدريد، حيث يحضر النادي الملكي عرضًا بقيمة عشرة ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم صاحب السبعة عشر عامًا.