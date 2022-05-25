أخبار ريال مدريد: تشواميني يقترب من التوقيع .. وأتلتيكو يرفض بيل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 25 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 مايو 2022:

حسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اقترب ريال مدريد من إتمام التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع الدولي الفرنسي، وتفوق النادي الملكي على عدة أندية في سباق ضمه.

ليفربول ومانشستر يونايتد كانا من بين الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع نجم وسط موناكو.

أكد البلجيكي إيدين هازارد أنه سيقاتل من أجل الحصول على فرصة للعب بشكل منتظم مع ريال مدريد وإثبات نفسه مع النادي الملكي خلال الموسم المقبل.

هازارد أدلى بتصريحات لصحيفة "Het Laatste Nieuws" البلجيكية أكد خلالها أنه لا ينوي الرحيل عن "سانتياجو برنابيو" في فترة الانتقالات الصيفية، ومصمم على التألق مع ريال مدريد.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد قرر التحرك من أجل التوقيع مع التركي شالار سوينجو مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ريال مدريد ليس وحده الذي يحاول التعاقد مع سوينجو، في ظل رغبة أتلتيكو مدريد وتشيلسي في الحصول على خدماته.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن نادي أتلتيكو مدريد رفض فرصة التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد.

وسيرحل بيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع النادي الملكي في 30 يونيو 2022.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ممثلي بيل عرضوه على أتلتيكو مدريد، لكن نادي العاصمة الإسبانية رفض الفكرة مظهرًا عدم اهتمامه بضم الويلزي.