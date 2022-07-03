أخبار ريال مدريد: تحرك لتجديد عقد بنزيما .. وميلان يضغط لضم أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 3 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 3 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد يفكر جديًا في تقديم عرض لتجديد عقد الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق.

بنزيما كان أحد أهم عوامل فوز ريال مدريد ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسم 2021-22، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد بنزيما حتى صيف 2024، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بنهاية منافسات موسم 2022-23.

صحيفة "as" كشفت أن داني سيبايوس لاعب وسط نادي ريال مدريد أمامه ثلاثة خيارات لتحديد مستقبله مع النادي الملكي، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2023.

وحتى الآن لم يتلق ريال مدريد أي عرض من أجل سيبايوس، خاصة وأن ريال بيتيس، أحد أبرز الأندية المهتمة بخدماته في وضع مالي صعب.

الخيار الآخر أمام سيبايوس هو الانتقال إلى ميلان الإيطالي، وهو خيار معقد في الوقت الحالي.

آخر الخيارات يتعلق بريال مدريد نفسه، حيث يفكر النادي الملكي في الاحتفاظ بخدمات لاعب الوسط، ومنحه فرصة خلال الموسم المقبل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي على أمل تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن ريال مدريد لم يتمكن من التوقيع مع الهولندي تشافي سيمونز، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، والذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى أيندهوفن الهولندي في صفقة انتقال حر.

اللاعب صاحب التسعة عشر عامًا بدأ مسيرته الكروية مع برشلونة، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيل الأساسي في "حديقة الأمراء".

التقرير كشف أن ريال مدريد تواصل مع اللاعب بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الثلاثين من يونيو الماضي، لكن اللاعب قرر العودة إلى وطنه. (طالع لمزيد من التفاصيل)

موقع "ميلان نيوز" الإيطالي أكد أن نادي ميلان يكثف من محاولاته للتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير كشف أن ميلان قام بمحاولة جديدة من أجل التعاقد مع الإسباني الدولي، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2023.

وارتبط أسينسيو مؤخرًا بعدد من الأندية، وعلى رأسها آرسنال وليفربول، لكنه قد ينتقل في نهاية المطاف إلى بطل الدوري الإيطالي.