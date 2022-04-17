أخبار ريال مدريد: تحرك جديد نحو هالاند .. وحسم مستقبل مودريتش

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 17 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 17 أبريل 2022:

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد قام بتحرك جديد في محاولة للفوز بتوقيع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن المتوقع أن تحدث حالة من الصراع على خدمات هالاند في الصيف المقبل، مع اعتبار مانشستر سيتي الإنجليزي الوجهة الأقرب للنرويجي.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ريال مدريد قرر بالفعل الضغط من أجل التوقيع مع هالاند، إلى جانب العمل على صفقة ضم كيليان مبابي.

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقد بدأ نادي مانشستر يونايتد تحركاته للتعاقد مع إنزو فيرنانديز نجم وسط ريفر بليت الأرجنتيني.

مانشستر يونايتد قام بإرسال كشافين لمشاهدة اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا في بطولة كوبا ليبرتادوريس مؤخرًا.

ويعد ريال مدريد ومانشستر سيتي من بين المهتمين بالحصول على خدمات لاعب الوسط، الذي يتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 25 مليون يورو.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد وضع ريس جيمس مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي على رأس قائمة أولوياته لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ريال مدريد جعل جيمس الآن في صدارة قائمة أولوياته في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد الأداء الذي قدمه اللاعب في مواجهة النادي الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيحاول ريال مدريد إقناع تشيلسي بالتخلي عن جيمس في الصيف المقبل، خاصة مع تراجع مستوى داني كارباخال، وعدم وجود بديل حقيقي له في قائمة الفريق.

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن إدارة "الملكي" ترغب في استمرار الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق حتى اعتزاله.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لوسائل الإعلام: "مودريتش سينهي مسيرته هنا في ريال مدريد، لا أعلم متى لكن ذلك سيحدث، هذه فكرة النادي ولوكا".

وأضاف: "لا توجد مشاكل لدى مودريتش في تجديد عقده، أنا أراه مثل باولو مالديني".