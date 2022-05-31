أخبار ريال مدريد: تحديد قيمة تشواميني .. وعقد جديد لميليتاو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 31 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022:

كشفت شبكة "rmc sport" الفرنسية أن المفاوضات بين ريال مدريد وموناكو تطورت في الأيام الأخيرة في صفقة التعاقد مع أوريليان تشواميني.

المفاوضات بين الناديين حاليًا تدور حول حصول موناكو على 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو في صيغة مكافآت.

الشبكة الفرنسية أشارت إلى أن المفاوضات بين الناديين أصبحت شبه مكتملة، ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة في الأيام القليلة المقبلة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أكد أن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي.

وكشف دي مارزيو أن ريال مدريد يكثف كل جهوده الآن على التعاقد مع تشواميني، ولن يبحث عن ضم مهاجم يمكن أن يطلب اللعب بشكل منتظم في ظل وجود كريم بنزيما.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر في عرض الصربي لوكا يوفيتش على ميلان الإيطالي، في محاولة للتعاقد مع البرتغالي رافاييل لياو نجم "الروسونيري".

ريال مدريد مستعد لمنح يوفيتش إلى ميلان، خاصة وأن النادي الإيطالي أبدى رغبته في ضم الصربي الدولي أكثر من مرة.

ومع ابتعاد يوفيتش عن خطط كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يفكر في استخدامه لتخفيض قيمة التعاقد مع لياو، خاصة وأن ميلان لا يفكر في بيعه بأقل من 120 مليون يورو.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد على وشك توقيع عقد جديد مع البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الفريق.

ريال مدريد يرغب في ربط ميليتاو بعقد جديد، حتى يبعد عنه أنظار الأندية الأوروبية الأخرى.

العقد الجديد المقترح من ريال مدريد على ميليتاو سيجعل البرازيلي لاعبًا في النادي الملكي حتى صيف 2028.