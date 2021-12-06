أخبار ريال مدريد: تحديد سعر هازارد.. ومبابي لا يستبعد الاستمرار في باريس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021:

صحيفة "ميرور" الإنجليزية تؤكد أن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد أصبح خارج ريال مدريد تمامًا، وأن النادي الملكي مستعد لبيعه في يناير المقبل.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن ريال مدريد قد يقبل أي عرض تتراوح قيمته بين 25 و30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات البلجيكي.

ويجذب هازارد اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي، على رأسها وست هام، ونيوكاسل، وإيفرتون.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن الإسباني أداما تراوري جناح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكيل أعمال اللاعب تواصل بالفعل مع ريال مدريد من أجل إتمام صفقة محتملة، رغم حقيقة أن أداما بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا".

ويرتبط أداما تراوري أيضًا بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، وتقدر قيمته بحوالي 20 مليون يورو.

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يستبعد الاستمرار في فريقه.

ويأتي ذلك رغم ارتباط اللاعب بالانتقال بالمجان إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن فياريال رفض فرصة التعاقد مع فاييخو مدافع ريال مدريد.

فاييخو يعاني في ريال مدريد، حيث لم يخض الكثير من الدقائق خلال الموسم الحالي، ويعد آخر الخيارات في خطط كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد من جانبه لا يمانع الاحتفاظ بالمدافع الإسباني، إذا لم يجد مشتريًا مناسبًا.

