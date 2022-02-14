أخبار ريال مدريد: تحديد خليفة مودريتش .. ومراقبة مدافع فياريال

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 14 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 فبراير 2022:

حسب الصحفي أندريس أونروبيا، المتخصص في كرة القدم الفرنسية والدوري الفرنسي، فإن ريال مدريد يراقب ماكسينس كاكيري نجم وسط نادي ليون.

ويمتاز اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا بأداء رائع في خط الوسط، ويلعب بأسلوب يشبه أسلوب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

ويُظهر كاكيري لمحات من الإبداع مع ليون، لدرجة أنه قد يصبح البديل المثالي للنجم الكرواتي الكبير.

وصلت بعثة نادي ريال مدريد إلى العاصمة الفرنسية باريس عصر الإثنين، استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسافر جميع لاعبي ريال مدريد المتاحين إلى العاصمة الفرنسية، ومن بينهم كريم بنزيما وفيرلان مندي، بعد تعافيهما من الإصابة.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الإسباني إنريكي هيريرو مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

هيريرو، 17 عامًا، انضم إلى فرانكفورت في صيف 2021 قادمًا من صفوف شباب فياريال.

ويسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع هيريرو لينضم إلى صفوف شباب النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد استغل فرصة مواجهة فياريال في الدوري الإسباني، لمراقبة الأرجنتيني خوان فويث مدافع "الغواصات الصفراء".

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ريال مدريد سيحاول التحرك للحصول على خدمات الأرجنتيني الدولي في الصيف المقبل، بالنظر إلى حاجة النادي الملكي لتحسين قلب الدفاع خلال الموسم المقبل.