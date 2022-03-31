أخبار ريال مدريد: تجديد فينيسيوس يقترب .. وضم ظهير شاختار

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 31 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 31 مارس 2022:

موقع "Managing Madrid" المهتم بأخبار نادي ريال مدريد كشف أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيوقع على تجديد عقده مع الفريق الملكي في الصيف المقبل.

ويعد فينيسيوس واحدًا من بين أقل اللاعبين أجرًا في قائمة ريال مدريد حاليًا.

ويسعى النادي الملكي إلى الاعتراف بما يقدمه فينيسيوس مع الفريق عبر تحسين عقده وتمديده الفترة أطول، بما يعكس أهميته في الفريق.

صحيفة "as" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد سوف يتحرك من أجل التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2023.

ويعد بيلينجهام هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.

لكن ريال مدريد قرر أن يتحرك نحو الإنجليزي الدولي في صفقة ضخمة خلال صيف 2023، لمواصلة بناء فريقه وتجديد الدماء.

حسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد قام بالفعل بالتواصل مع سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ الألماني، بشأن محاولة التعاقد معه في الصيف المقبل.

ويعيش جنابري فترة من الشك حول مستقبله مع بايرن ميونخ، حيث لم يتوصل إلى اتفاق على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وربما يشعر جنابري بالإغراء للانتقال إلى ريال مدريد، وخوض تجربة جديدة في "سانتياجو برنابيو".

يمكن لـ"جول GOAL" أن يؤكد أن فينيسيوس توبياس ظهير شاختار الأوكراني سيصل إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة بدون مقابل حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار شراء دون تحديد قيمته، على أن ينضم إلى فريق "ريال مدريد كاستيا".

ولا يملك ريال مدريد مكانًا في قائمة الفريق الأول للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، وهو ما سيدفع النادي الملكي لتسجيل فينيسيوس توبياس في الفريق الرديف. (طالع لمزيد من التفاصيل)