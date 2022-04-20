أخبار ريال مدريد: تجديد فينيسيوس .. وبوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن ريال مدريد بدأ عملية تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد يرغب في منح فينيسيوس جونيور عقدًا حتى 2027، حيث يريد النادي الملكي استمرار النجم البرازيلي في الفريق لأطول فترة ممكنة.

كما أن ريال مدريد قرر منح فينيسيوس زيادة هائلة في راتبه بما يتناسب مع مجهوده مع الفريق، خاصة وأنه واحد من بين أقل اللاعبين أجرًا في النادي الملكي حاليًا.

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ريال مدريد ويوفنتوس هما المنافسان الرئيسيان حاليًا على التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

الألماني الدولي سيصبح لاعبًا حرًا في صيف 2022، ولا توجد مؤشرات على إمكانية استمراره في "ستامفورد بريدج".

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لتقديم 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع ريس جيمس ظهير تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد قرر العمل سريعًا في محاولة للتعاقد مع الظهير الإنجليزي الشاب، خاصة بعد أن لفت الأنظار خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يجدد عقده مع "الشياطين الحمر".

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله لاعبًا حرًا في الانتقال لأي فريق.

ويعد ريال مدريد ويوفنتوس بين الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوجبا، كما كشف التقرير أن الناديان قاما بمحادثات مع ممثلي بوجبا خلال الفترة الماضية.