أخبار ريال مدريد: بيريز يعلن انتهاء سوق انتقالات الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 11 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 11 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 11 أغسطس 2022:

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أن الفريق الملكي لن يضم أي لاعب جديد خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية 2022.

بيريز ألقى بالعديد من التصريحات الهامة بعد فوز ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي 2022 على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال رئيس النادي الملكي: "علينا مواصلة التدريبات بشكل جيد، أنشيلوتي يدير الفريق، واليوم لا نفكر في أي شيء آخر".

وأضاف متحدثًا عن إمكانية التعاقد مع بديل للفرنسي كريم بنزيما: "انظر إلى كل المهاجمين الذين نملكهم، لن نعاني". (طالع التفاصيل)

أكد صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي باير ليفركوزن الألماني، للحصول على خدمات مهاجمه الإسباني الشاب إيكر برافو.

الصحيفة أكدت أن برافو سينضم إلى فريق "كاستيا" في ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار شراء قيمته سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات بناءً على الأداء.

أشاد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد بالمستوى الذي قدمه زميله الفرنسي كريم بنزيما في عام 2022، مؤكدًا أنه أكثر لاعب يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

كورتوا وفي تصريحات ما بعد المباراة قال عن ترشيح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية: "أنا متأكد من أنه سيفوز بها، إذا لم يفز بها سيكون ذلك خطأ في التصويت".

وأضاف: "باستثناء بنزيما، لا أرى لاعبًا لعب بنفس الطريقة خلال السنة، لا أرى شخصًا آخر يمكنه الفوز بالكرة الذهبية". (طالع التفاصيل)

حسب سيرجيو سانتوس الصحفي بمنصة "ريليفو" الرياضية الإسبانية، فإن الألماني توني كروس يريد أن يغادر ملاعب كرة القدم من الباب الكبير، مؤكدًا أن خيار الاعتزال بشكل نهائي في 2023 مع نهاية عقده مع ريال مدريد مطروح على طاولة الألماني.

وأكد سانتوس أن الأمر يتوقف على حالته البدنية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن ريال مدريد بدوره يحسم الأمر بقراره.

النادي الملكي تم إبلاغه بواسطة الألماني أن هناك ما يبرر تمديد عقده لعام إضافي، لكن في الوقت الراهن يعتبرون هذا من الصعب وأنه أمر ينبغي على الألماني أن يثبت استحقاقه له في الميدان.

ويؤكد سانتوس ثقة ريال مدريد في إمكانية وصول كروس لهذا المستوى، الذي قد يجعلهم يغيرون قناعاتهم بشأن عقد جديد له في النادي. (طالع التفاصيل)